Футбол
ProstoProSportСилвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо. Как сообщает пресс-служба французского клуба, временно исполняющим наставником стал Жеральд Батикль.
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Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости вчера в 02:24
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Телеканал 360° вчера в 18:23
Экономика
Россиянам разрешат копить на вторую пенсию
Базу для развития негосударственной пенсии разработают в течение года, рассказал газете "Известия" депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.
ТВ Центр вчера в 03:52
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Политика
Украинский режиссер выступил за запрет сериала «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала "Сваты" в стране из-за участвовавшего в нем российского актера Федора Добронравова.
Газета.Ru 02:19
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Общество
Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии
Газета.Ru 01:24
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Общество
Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Политика
Пристайко: Представители ДНР не станут депутатами Верховной рады
Глава МИД Украины Валим Пристайко сообщил, что представители ДНР и ЛНР не смогут избираться в Верховную раду после мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Московский Комсомолец 02:50
Армия и оружие
Минобороны задействует рейсовые автобусы при военном положении
Минобороны России будет использовать некоторые междугородние и рейсовые автобусы в качестве санитарного транспорта, если в стране объявят военное положение.
Телеканал 360° 02:00
Наука
У свиней обнаружена способность пользоваться инструментами
Ученые совершенно случайно обнаружили, что свиньи могут легко управляться с простейшими инструментами.
Goroday.ru 03:02
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 06 октября в 08:53
Здоровье
Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
КП - Кубань вчера в 12:05
Армия и оружие
Вашингтон отказался участвовать в операции Турции на севере Сирии
Национальная служба новостей вчера в 00:36
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Экономика
Минпромторг предлагает увеличить нагрузку на импорт автомобилей
Взамен чиновники предлагают увеличить нагрузку на импорт, а допдоходы направить на стимулирование локализации, пишет газета «Коммерсант».
Автостат 03:06
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:54
Происшествия
В страшном ДТП на улице Бурова в Брянске погибли люди
В Брянске в дорожно-транспортном происшествии на улице Бурова погибли люди. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы аварии.
КП - Брянск вчера в 14:04