Футбол
ProstoProSportСилвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо. Как сообщает пресс-служба французского клуба, временно исполняющим наставником стал Жеральд Батикль.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:35, Вашингтон
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Политика
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером.
Вести.Ru 14:22
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
От продажи бывших зданий Минэкономразвития Дом.РФ планирует выручить не менее 2,7 млрд руб. Эти здания потребуют дополнительных инвестиций на реконструкцию и замену коммуникаций, поэтому цена выглядит рыночной, считает управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов.
Ведомости 16:40
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
RT на русском 08:53
Авто
Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.
Профиль 14:32
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 14:17
Политика
Соратник Зеленского призвал ополченцев покинуть Донбасс или остаться, но избавиться от оружия
Сторонники Донецкой Народной Республики, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, в случае, если они не поддерживают идею «единой Украины» — должны покинуть территорию Донбасса.
ИА Новороссия 13:26
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
REGNUM вчера в 08:56
Космос
Что нужно для прокормления миллиона человек на Марсе: особенности АПК Красной планеты
AgroXXI 05 октября в 01:00
Политика
США ввели санкции против 28 организаций из Китая
Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.
Российская газета 17:56
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina без iTunes
Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
iXBT.com 15:50
Кино
Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
Компания «Амурские волны» выпустила трейлер документального фильма «С закрытыми окнами».
АН Между строк 06:38
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Авто
Haval запускает льготную программу кредитования
Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
110km.ru 17:59
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra 03:56
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58