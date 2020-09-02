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REGNUM
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Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Число подтвержденных носителей выросло на 1326 (днем ранее — на 978). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 271 515. В настоящее время заражены 27 817 человек — на 1063 больше, чем днем ранее.В источнике
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РБК

Сильвио Берлускони заразился COVID-19

РБКвчера в 13:37
Коммерсантъ

Берлускони заразился коронавирусом

Коммерсантъвчера в 13:35
RT на русском

У Берлускони выявили коронавирус

RT на русскомвчера в 12:50
Газета.Ru

Берлускони заболел COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:59
ТАСС

Берлускони заразился коронавирусом

ТАССвчера в 12:57
Lenta.ru

Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 13:12
РИА Новости

Берлускони заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:42

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
ТВ Центр02:45
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Дочь обнародовала результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой

Причиной смерти певицы Валентины Легкоступовой стали закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, гласят результаты вскрытия, которые обнародовала дочь покойной Анетта Бриль в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.
Ревизор.рувчера в 05:36
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Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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Коронавирус подтвердился у кадетов президентского училища в Кузбассе

На прошедшем в четверг, 3 сентября, брифинге в областном центре, посвященном ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, прозвучала информация о том, что несколько кемеровских кадетов заболели COVID-19.
Avoka.do01:53