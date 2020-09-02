Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
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Число подтвержденных носителей выросло на 1326 (днем ранее — на 978). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 271 515. В настоящее время заражены 27 817 человек — на 1063 больше, чем днем ранее.В источнике
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