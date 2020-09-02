В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».