83-летний Сильвио Берлускони заболел коронавирусом
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Как передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, экс-премьер находится на карантине дома. В Кремле выразили готовность оказать Берлускони помощь в лечении от коронавируса.В источнике
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