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MOS.news
MOS.news

83-летний Сильвио Берлускони заболел коронавирусом

Как передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, экс-премьер находится на карантине дома. В Кремле выразили готовность оказать Берлускони помощь в лечении от коронавируса.В источнике
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ТАСС

Берлускони заразился коронавирусом

ТАССвчера в 12:57
Коммерсантъ

Берлускони заразился коронавирусом

Коммерсантъвчера в 13:35
Известия

Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Известиявчера в 13:02
Газета.Ru

Берлускони заболел COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:59
РБК

Сильвио Берлускони заразился COVID-19

РБКвчера в 13:37
RT на русском

У Берлускони выявили коронавирус

RT на русскомвчера в 12:50
РИА Новости

Берлускони заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:42

В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».
Взгляд.ру19:42

Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru1 сентября в 07:54
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Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ruвчера в 08:55
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