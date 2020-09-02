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Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Число подтвержденных носителей выросло на 1326 (днем ранее — на 978). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 271 515. В настоящее время заражены 27 817 человек — на 1063 больше, чем днем ранее.В источнике
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РБК

Сильвио Берлускони заразился COVID-19

РБКвчера в 13:37
RT на русском

У Берлускони выявили коронавирус

RT на русскомвчера в 12:50
Известия

Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Известиявчера в 13:02
Газета.Ru

Берлускони заболел COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:59
ТАСС

Берлускони заразился коронавирусом

ТАССвчера в 12:57
Коммерсантъ

Берлускони заразился коронавирусом

Коммерсантъвчера в 13:35
РИА Новости

Берлускони заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:42

ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском17:59

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомостивчера в 08:34
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Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе защитнике «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.ру01:05

Старт европейской ракеты Vega опять отложен из-за погодных условий

Старт европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak, говорится в коммюнике, распространенном 1 сентября пресс-службой корпорации Arianespace.
ИА Красная Весна1 сентября в 15:58

После 56 лет на орбите спутник OGO-1 сгорел в атмосфере

В минувшую субботу, 29 августа спутник (OGO-1) весом 487 кг, как и прогнозировало NASA, вошёл в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана и сгорел, сообщил ресурсу Space.com по электронной почте представитель американского космического агентства Джош Хэндал (Josh Handal).
3DNews1 сентября в 09:15
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