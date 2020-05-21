Армия и оружие
КоммерсантъСилы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Представители Триполи — второй стороны ливийского конфликта — считают, что планы наступления связаны с поставкой ЛНА истребителей из России. По словам генерала аль-Джаруши, подчиненные ему ВВС готовятся к крупнейшей воздушной операции в истории страны.
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Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Piter.tv вчера в 14:40
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 19 мая в 03:38
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Гаджеты
В России представили долгоиграющий бюджетник Samsung Galaxy M31
Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж в России нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M31.
Ридус 08:46
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон
Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Общество
BCG рассказала о новой реальности после COVID-19
Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.
ПРАЙМ 17:16
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Экономика
МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд.
РБК 19:28
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 вчера в 02:47
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Происшествия
На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч
Прокуратура в Сахалинской области выявила, что 14 сотрудников медучреждения не получили стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом пациентами на сумму более 400 тыс. рублей.
RT на русском 20:16
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM 10:34
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые.
МИР 24 03:06
Армия и оружие
В НАТО испугались российских Ту-22МЗ, пролетающих над Черным морем
Ранее ГЛАС сообщал, что российские Ту-22МЗ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря.
ГЛАС.RU 05:05
Происшествия
В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом
Российская газета 05:42
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News вчера в 08:48
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском 09:36
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ 11:16