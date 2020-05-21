Армия и оружие
КоммерсантъСилы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Представители Триполи — второй стороны ливийского конфликта — считают, что планы наступления связаны с поставкой ЛНА истребителей из России. По словам генерала аль-Джаруши, подчиненные ему ВВС готовятся к крупнейшей воздушной операции в истории страны.
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Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском вчера в 15:06
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета вчера в 06:30
Экономика
В МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень
В Минэкономразвития предполагают, что среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% (в 2019 году этот показатель был равен 4,6%).
URA.Ru вчера в 17:26
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 20 мая в 13:15
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Гаджеты
Apple выпустила апдейт iOS 12.4.7 для старых iPhone и iPad
Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.7, предназначенное для старых моделей iPhone и iPad.
MobiDevices вчера в 04:31
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Авто
В России отзывают более тысячи автомобилей Volkswagen Touareg
В России объявили отзыв 1099 внедорожников Volkswagen Touareg, которые были изготовлены в 2019 году.
За рулем Кубань 20 мая в 10:37
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv 20 мая в 10:13
Происшествия
В Энгельсском районе обнаружена подпольная нефтепереработка
На территории промышленной зоны в Энгельсском районе полицейские обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:54
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM вчера в 21:39
Здоровье
Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию
Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru вчера в 12:19
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Интернет
Huawei заменит поисковик от Google на фирменный сервис Petal Search
Китайский бренд Huawei намеревается выпустить собственный сервис Petal Search, который призван стать заменой поисковой системы от компании Google.
Актуальные Новости 00:59