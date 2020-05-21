Армия и оружие
КоммерсантъСилы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Представители Триполи — второй стороны ливийского конфликта — считают, что планы наступления связаны с поставкой ЛНА истребителей из России. По словам генерала аль-Джаруши, подчиненные ему ВВС готовятся к крупнейшей воздушной операции в истории страны.
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Театры
Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта
Труппа вернется из отпусков 17 июля и сразу приступят к репетициям тех спектаклей, премьера которых планировалась еще в нынешнем сезоне.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:11
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Общество
Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Политика
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
"Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня.
РИА Новости 15:07
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о ваучерах вместо туров
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поддержке экономики в период пандемии.
Новый День 08:45
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 11:00
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс 09:55
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com 12:54
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Авто
Названы самые выгодные для перепродажи автомобили Lada
Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые выгодные для перепродажи автомобили Lada.
Motor 13:34
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты
Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании.
РБК 15:39
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36
Происшествия
Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки
Известия вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы
Российская газета 06:49
Футбол
Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в рамках проекта 2008.fc-zenit.ru. рассказал о победе над «Байером» в 1-м матче четвертьфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.
Матч ТВ 13:34
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06