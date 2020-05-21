Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСилы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Представители Триполи — второй стороны ливийского конфликта — считают, что планы наступления связаны с поставкой ЛНА истребителей из России. По словам генерала аль-Джаруши, подчиненные ему ВВС готовятся к крупнейшей воздушной операции в истории страны.
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СМИ сообщили о подготовке ЛНА крупнейшей воздушной операции

Газета.Ru14:52

СМИ: Ливийская национальная армия объявила о подготовке крупнейшей воздушной операции

ТАСС03:13

Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии

Взгляд.ру09:57

Армия Хафтара пригрозила Турции крупнейшей операцией с российскими самолетами

Lenta.ru07:11

Сарадж атаковал Хафтара перед «беспрецедентными» ударами по Турции в Ливии

Евразия Daily06:33

Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии

Piter.tv04:24

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Коммерсантъ12:48
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В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня

"Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня.
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поддержке экономики в период пандемии.
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Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
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Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo

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Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

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Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
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