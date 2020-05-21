Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСилы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Представители Триполи — второй стороны ливийского конфликта — считают, что планы наступления связаны с поставкой ЛНА истребителей из России. По словам генерала аль-Джаруши, подчиненные ему ВВС готовятся к крупнейшей воздушной операции в истории страны.
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Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии

Взгляд.ру09:57

СМИ: ливийская армия заявила о втором сбитом турецком беспилотнике

ТАСС18:37

СМИ сообщили о подготовке ЛНА крупнейшей воздушной операции

Газета.Ru14:52

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Коммерсантъ12:48

Армия Хафтара сообщила о втором сбитом турецком беспилотнике

Евразия Daily21:07

Армия Хафтара пригрозила Турции крупнейшей операцией с российскими самолетами

Lenta.ru07:11

Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии

Piter.tv04:24
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В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом

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Вячеслав Козлов покинул тренерский штаб «Авангарда»

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Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru 15:10
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Экономика

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
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Общество

Игру Civilization VI бесплатно раздаёт сервис Epic Games Store

REGNUM 12:43
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Культура

Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»

Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 09:54
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Общество

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Общество

Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 08:38
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Происшествия

Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион СССР Герасимов

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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Происшествия

Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена

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Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Энергетика

Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии

При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
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Политика

В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
РИА Новости 14:42
Политика

Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
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Биатлон

Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Происшествия

Семья Хашогги простила убийц журналиста

Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
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Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
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Технологии

Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
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Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
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53-летний Тайсон оголил торс и впечатлил болельщиков

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Компания BMW отзывает в России 365 автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.
Автоновости дня 19 мая в 09:20
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Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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