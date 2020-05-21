Армия и оружие
КоммерсантъСилы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Представители Триполи — второй стороны ливийского конфликта — считают, что планы наступления связаны с поставкой ЛНА истребителей из России. По словам генерала аль-Джаруши, подчиненные ему ВВС готовятся к крупнейшей воздушной операции в истории страны.
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Происшествия
В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом
Российская газета 05:42
Хоккей
Вячеслав Козлов покинул тренерский штаб «Авангарда»
Спорт-Экспресс 08:10
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Культура
Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 09:54
Общество
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве
С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 08:38
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена
SakhaPress.ru 21:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Политика
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
РИА Новости 14:42
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Биатлон
Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.
РИА Новости 06:20
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
Авто
Компания BMW отзывает в России 365 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.
Автоновости дня 19 мая в 09:20
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Кино
Фигуристка Гербольдт ответила на критику Тарасовой о фильме «Лед»
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова сказала, что в фильме «Лед» «только глупость, тупость и бездарность».
Культуромания 14:30
Здоровье
Бывший Абаканский роддом примет больных коронавирусом
Дополнительные койки развернули в здании бывшего Абаканского роддома. В новом стационаре сегодня побывала Юлия Свинцова.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:06
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29