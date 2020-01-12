Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии. Решение вступает в силу с полуночи, передает телеканал "Россия 24". Оно было принято в рамках совместного предложения России и Турции.

Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

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