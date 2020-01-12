Политика

Вести.RuВести.RuМаршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии. Решение вступает в силу с полуночи, передает телеканал "Россия 24". Оно было принято в рамках совместного предложения России и Турции.
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Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Вести.Ru16:27

Ливийская армия объявила о прекращении огня на западе страны

ТАСС17:00

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Интерфакс16:45

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Хафтар объявил о прекращении огня после предложения Путина и Эрдогана

Lenta.ru17:09

В Триполи наступило перемирие

ФАН16:10

Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

РИА Новости16:45
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