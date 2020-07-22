Армия и оружие
Пятый каналСилы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
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Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
Комсомольская правда09:53
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Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:53
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
Игры
В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru 15:16
Путешествия
Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе
News.ru вчера в 13:04
Происшествия
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Космос
Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар
В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву упрекнули в равнодушии к своим детям
Один из фанатов семейной четы поделился своим мнением о том, что Максим более добр с детьми, больше уделяет им времени и вообще больше вовлечен в процесс взросления Лизы и Гарри.
Слово и Дело 05:58
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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы все гонщики «Формулы-1» встали на одно колено
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что пытается убедить гонщиков "Формулы-1" преклонить колено в знак борьбы с расизмом.
Газета.Ru 20 июля в 20:17
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Кино
Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России 09:44
Политика
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
News.ru 12:49
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который возобновил карьеру в «Сочи» на правах аренды, а сейчас стал свободным агентом.
Евро-футбол.ру 15:22
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Политика
Защита Сафронова заявила о непонимании сокрытия деталей обвинения
Защита бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не понимает, почему ФСБ скрывает от него, в контактах с кем он обвиняется.
РБК 15:30
Политика
Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР
Украина передала список для взаимного обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР.
News.ru 16:10
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02