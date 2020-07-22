Армия и оружие

Пятый каналПятый каналСилы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
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Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики США и Германии

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Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР

Украина передала список для взаимного обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР.
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