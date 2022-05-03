Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.
Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.