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Силы ПВО России сбили украинскую ракету «Точка-У» и девять снарядов системы «Смерч»

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Точка-У" и перехватили девять снарядов системы "Смерч" над территорией Донецкой Народной республики и Харьковской области Украины.
ТАСС
Объекты сбиты в районах населенных пунктов Рудня, Новая Дмитровка, Александровское, Каменка, Семеновское и Малая Камышеваха.
Военное дело
Российские средства ПВО в районе населенного пункта Рудня Черниговской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
НТВ
Конашенков отметил, что всего с начала проведения военной спецоперации было уничтожено 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников.
Российская газета

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