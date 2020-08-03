Армия и оружие
Народные новостиСилы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска
Территория Сирии вечером 3 июля подверглась атаке израильских ВВС. Ракетный удар отражали силы ПВО САР. Израильские вертолеты атаковали передовые позиции сирийской армии к юго-западу от Дамаска.
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Общество
Глава ВОЗ заявил о невозможности уничтожить коронавирус
Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует.
Lenta.ru 23:30
Футбол
Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из «Интера»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте может вернуться на аналогичную должность в «Ювентус».
Metaratings 05:44
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
Космос
The New York Times (США): слишком много Марса? Давайте обсудим другие миры (The New York Times)
Три правительственных агентства в мире готовятся вернуться на Марс этим летом.
ИноСМИ вчера в 19:00
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Происшествия
Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы вчера в 12:33
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Общество
В Сахалинской области установили первый РУЗ
Установку первого рыбоучетного заграждения (РУЗ) за время путины-2020 согласовала сахалинская комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб.
Сахалин.Инфо 23:32
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
Наука
Утвержден генплан размещения объектов новосибирского синхротрона СКИФ
Готов генплан размещения объектов синхротрона «СКИФ», который появится в 2023 году в новосибирском наукограде Кольцово.
Atas.info 22:51
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Авто
Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс
Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNews 09:49
Наука
Разработка томских ученых позволит лучше исследовать труднодоступные запасы нефти
Разработка томских ученых отличается от традиционных компьютерных томографов тем, что в ней используются дополнительные оптические элементы, а протокол сканирования оптимизирован.
Тайга.инфо 23:14
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
По словам пресс-секретаря, размер помощи льготникам для лекарств увеличился до 886,4 рублей.
Актуальные Новости 11:18
Кино
Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple
Профиль 23:06
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть огурцы
"На наличие аллергии может указывать зуд во рту и горле после употребления огурцов в пищу, а при контакте овощей с кожей — контактный аллергический дерматит и контактная крапивница", — сказала специалист.
РИА Новости 13:00
Экономика
Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости 08:06
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 05:56
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Общество
Россияне объяснили необходимость продления выплат на детей в августе
Программа материальной помощи семьям с детьми от 3 до 16 лет подразумевала перевод единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.
Экономика сегодня 01 августа в 04:19