Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиСилы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска

Территория Сирии вечером 3 июля подверглась атаке израильских ВВС. Ракетный удар отражали силы ПВО САР. Израильские вертолеты атаковали передовые позиции сирийской армии к юго-западу от Дамаска.
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Военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб из-за атаки Израиля

Газета.Ru19:13

ПВО Сирии отразили атаку около Дамаска

Lenta.ru17:33

СМИ: военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб в результате атаки ВВС Израиля

ТАСС17:23

СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

РИА Новости16:54

Сирийские ПВО отражают атаки к юго-западу от Дамаска

Известия16:44

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБК16:37

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

RT на русском16:18
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Утвержден генплан размещения объектов новосибирского синхротрона СКИФ

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