Армия и оружие
Телеканал Санкт-ПетербургРоссийские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
Над Черным морем были обнаружены самолеты-разведчики ВВС США Р-8А Poseidon, а также U-2S. Кроме того, разведывательный аппарат ВВС Германии Р-3С Orion заметили над Балтийским морем. Российские истребители сопроводили цели и не дали им нарушить государственную границу РФ.
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Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
Комсомольская правда09:53
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"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
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Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
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Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей
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Спорт-Экспресс 09:25
Политика
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Газета.Ru 13:44
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.
Чемпионат 14:40
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 14:45
Общество
Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний
Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
Экономика
ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки
Новая система страхования ипотеки, при которой сам банк за свой счет обязан страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, не будет распространяться на ранее выданные кредиты, но будет применяться в случае рефинансирования ипотеки.
Российская газета 13:37
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия 13:16
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
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Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием
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Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Общество
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48