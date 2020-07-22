Армия и оружие

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургРоссийские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии

Над Черным морем были обнаружены самолеты-разведчики ВВС США Р-8А Poseidon, а также U-2S. Кроме того, разведывательный аппарат ВВС Германии Р-3С Orion заметили над Балтийским морем. Российские истребители сопроводили цели и не дали им нарушить государственную границу РФ.
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Российские силы ПВО сопроводили самолёты-разведчики НАТО

RT на русском13:08

Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны

Комсомольская правда09:53

Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru09:14

Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики США и Германии

ТК Звезда09:03

Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики НАТО

РИА Новости09:01

Силы ПВО ВМФ России сопроводили самолеты Германии и США над Балтийским и Черным морями

ТАСС08:53

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны

Известия09:16
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
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Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Общество

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
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Гаджеты

Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10

Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
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Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает "МК".
Газета.Ru 14:04
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Футбол

«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена

Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена.
Спорт-Экспресс 09:25
Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Футбол

Федун: после возобновления чемпионата в каждом матче у нас был не один, а два соперника

После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.
Чемпионат 14:40
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
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Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

Discover24 вчера в 03:02
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 14:45
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Музыка

Группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года

Известия 11:37
Общество

Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
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Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
8
Экономика

ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки

Новая система страхования ипотеки, при которой сам банк за свой счет обязан страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, не будет распространяться на ранее выданные кредиты, но будет применяться в случае рефинансирования ипотеки.
Российская газета 13:37
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
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Политика

Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия 13:16
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Космос

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием

Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
ОК! 06:59
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Шоу-бизнес

Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Общество

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
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