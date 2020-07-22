Армия и оружие
Актуальные НовостиРоссийские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ
Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России. Речь идет о разведчиках, действующих в интересах НАТО. Отмечается, что привлекались дежурные силы ПВО Балтийского и Черноморского флота.
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Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
Комсомольская правда09:53
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Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ.
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Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
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Мишустин в Госдуме назвал пять принципов работы правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с докладом о работе правительства.
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Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Калифорния стала лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией в США.
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