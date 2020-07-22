Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России. Речь идет о разведчиках, действующих в интересах НАТО. Отмечается, что привлекались дежурные силы ПВО Балтийского и Черноморского флота.

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

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