Армия и оружие

Актуальные НовостиАктуальные НовостиРоссийские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России. Речь идет о разведчиках, действующих в интересах НАТО. Отмечается, что привлекались дежурные силы ПВО Балтийского и Черноморского флота.
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Видео сопровождения патрульного самолёта ВМС США над Чёрным морем вблизи российских границ

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