Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаСилы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщает телеканал CNN. Как стало известно, Соединенные Штаты ввели силы в состояние повышенной боеготовности в связи с опасениями возникновения угрозы со стороны Ирана.
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Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Комсомольская правда10:10
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Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака
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Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
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В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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«Рома» хочет купить у «Милана» Пентека
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может сменить команду.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
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Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
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Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
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По словам Джонсона, в сиквеле пойдет речь о новом расследовании частного детектива Бенуа Бланка, которого снова сыграет Дэниел Крейг.
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Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S
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Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.