Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСилы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщает телеканал CNN. Как стало известно, Соединенные Штаты ввели силы в состояние повышенной боеготовности в связи с опасениями возникновения угрозы со стороны Ирана.
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CNN: силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара

ТАСС09:35

Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара

Комсомольская правда10:10

Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

REGNUM09:56

Силы США на Ближнем Востоке привели в состояние повышенной готовности

News.ru09:47

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность

ТВ Центр09:46

СМИ: армия США на Ближнем Востоке приготовились к удару

Телеканал 360°11:02

Войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности

Эхо Москвы09:30
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
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Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Политика

Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
RT на русском 10:41
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Армия и оружие

Алжир выступил против переброски через страну турецких военных в Ливию

Абд аль-Ваххаб Заим подчеркнул, что позиция президента Алжира Абдельмаджида Теббуна не допускает предоставления турецким военным права прохода через страну в Ливию.
ФАН вчера в 08:49
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика

Стали известны ключевые темы послания президента парламенту

Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Вести.Ru 04 января в 12:40
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек.
RT на русском 03:13
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ

РИА Новости 11:26
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Армия и оружие

НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака

НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
ТАСС 11:10
Происшествия

В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка

РИА Новости 10:39
Политика

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Армия и оружие

На западе Ирака уничтожен американский беспилотник

Avia.pro вчера в 07:33
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани.
Эхо Москвы вчера в 15:59
Здоровье

Expressen (Швеция): шесть проблем, которые портят сон (Expressen)

Сомнолог и профессор кафедры общественного здоровья Хелена Шиллер (Helena Schiller) поможет нам выделить нарушения сна различного типа.
ИноСМИ 03:12
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Политика

В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Инфорос 07:38
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Футбол

«Рома» хочет купить у «Милана» Пентека

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может сменить команду.
Спорт-Экспресс 05:57
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Политика

В Кермане началась церемония прощания с генералом Сулеймани

Инфорос 03:28
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Газета.Ru 10:24
Авто

Джеймс Кэмерон представил концепт-арты к «Аватару 2»

Джеймс Кэмерон и киностудия 20th Century Fox представили первые концепт-арты фантастического фильма "Аватар 2".
Kinonews.ru 11:20
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Российская газета 11:24
Космос

Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Известия 06:17
Кино

Райан Джонсон работает над продолжением детектива «Достать ножи»

По словам Джонсона, в сиквеле пойдет речь о новом расследовании частного детектива Бенуа Бланка, которого снова сыграет Дэниел Крейг.
РИА Новости 11:27
Авто

Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Политика

Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании

Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
REGNUM 08:48
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