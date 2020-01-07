Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщает телеканал CNN. Как стало известно, Соединенные Штаты ввели силы в состояние повышенной боеготовности в связи с опасениями возникновения угрозы со стороны Ирана.

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

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