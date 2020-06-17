Армия и оружие
Комсомольская правдаАмериканский эсминец ВМС вошел в Черное море
Эсминец «Портер» военно-морских сил Соединенных Штатов вечером 17 июня вошел в Черное море. В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Южного военного округа контролируют действия американского корабля.
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Политика
Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов
Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс 18:49
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
Контрольный прогон: в Новочеркасске прошла репетиция парада Победы
Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели тренировку парада Победы, который состоится 24 июня в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 22:10
Культура
Появился лонг-лист премии «Ясная Поляна»
Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на писательских встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года, — цитируют организаторы председателя жюри премии, советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.
News.ru 11:32
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Здоровье
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна десяти миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков.
РИА Новости 20:45
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости 08:29
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Игры
Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Disintegration представляет собой шутер от первого лица с элементами стратегии, создателем которого является независимая студия V1 Interactive.
Evo-rus.com 01:46
Армия и оружие
В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве
Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23
Происшествия
Соучредителя STForex Смирнова объявили в международный розыск
Суд объявил в международный розыск Александра Смирнова, предполагаемого организатора хищения миллиарда рублей у инвесторов компании STForex.
РЕН ТВ 17:44
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Армия и оружие
Решение США вывести 10 тысяч военных из Германии обсудят в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Соединенных штатов Америки вывести около 10 тысяч военных из Германии обсудят министры обороны Североатлантического альянса.
Московский Комсомолец вчера в 05:47
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки
Evo-rus.com 08:56
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Авто
Buick показал Envision S и Velite 7 для китайского рынка
Паркетник Buick Envision второго поколения в конце мая был представлен в США без каких-либо характеристик.
Драйв 06:40
Наука
Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, а также для пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Общество
Названа вероятность глобального катаклизма и Третьей мировой
Банковские аналитики рассмотрели четыре экстремальных риска: пандемия гриппа, жертвами которой могут стать более двух миллионов человек мощное извержение вулкана геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце мировая война Deutsche Bank взял оценки вероятности катаклизмов из других исследований.
Телеканал 360° 20:40
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40