Армия и оружие
Газета.RuЭсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, пишет РИА "Новости" со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.
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Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, сообщает пресс-служба Белого дома.
РИА Новости вчера в 16:42
Технологии
Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player
Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
Вести.Ru вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Арбенина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Певица раскритиковала Ефремова, «убившего свой мозг» и семью погибшего Сергея Захарова, «восседающую в ток-шоу».
АБН вчера в 23:29
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Армия и оружие
Куликов рассказал, как Басаев смог пройти в Буденновск
Бывший вице-премьер России, экс-глава МВД Анатолий Куликов рассказал, почему главарь террористов Шамиль Басаев и его отряд смогли пройти в Буденновск.
ФАН 16 июня в 19:50
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»
В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия вчера в 02:01
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета вчера в 02:36
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Экономика
Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер
В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru вчера в 10:28
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости вчера в 08:32
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 16 июня в 03:07
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Министерство труда законопроект, которым предлагается сократить число нерабочих дней в январские новогодние каникулы.
DP.RU 16 июня в 04:11
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня вчера в 07:02
Здоровье
За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Пермский интернет-журнал Звезда 16 июня в 04:09
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня вчера в 13:40
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com вчера в 13:01