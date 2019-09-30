Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортСимеоне назвал Семина мощной личностью и тренером с историей

Локомотив — Атлетико
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу работы наставника «Локомотива» Юрия Семина, а также оценил соперника по Лиге чемпионов. На предматчевой пресс-конференции Симеоне заявил, что «Локомотив» сейчас показывает качественный футбол.
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