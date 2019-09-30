Лига чемпионов
Нева СпортСимеоне назвал Семина мощной личностью и тренером с историей
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу работы наставника «Локомотива» Юрия Семина, а также оценил соперника по Лиге чемпионов. На предматчевой пресс-конференции Симеоне заявил, что «Локомотив» сейчас показывает качественный футбол.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Экономика
Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов
В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Экономика
Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.
Коммерсантъ 14:03
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Коммерсантъ вчера в 11:34
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Политика
В МИД России оценили новые антироссийские санкции США
Россия выражает крайнее недоумение новыми санкциями администрации США против российской стороны, заявили в российском МИД.
Газета.Ru 13:59
Наука
Создана первая полностью перезаряжаемая батарея на двуокиси углерода
«Уникальная комбинация материалов помогла нам изготовить первую углеродно-нейтральную батарею на двуокиси углерода с намного большей производительностью и продолжительным сроком службы, которую можно использовать в усовершенствованных системах хранения энергии», - заявил профессор Амин Салехи-Ходжин, руководитель проекта.
Хайтек+ 28 сентября в 05:04
Космос
Многоразовый космический корабль создадут в РФ
Компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) из подмосковного Королёва в партнёрстве с Роскосмосом создаст многоразовый космический корабль.
News.ru 01:22
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 14:00
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» прилетела в Россию, где ее будут лечить. Видео
Мир узнал о девочке благодаря интернету. Мама девочки создала аккаунт в Инстаграме, где рассказывает историю дочери.
Sputnik Кыргызстан 02:53
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева отреагировала на фотографию дочери Сергея Лазарева
Примечательно, что только в телевизионном проекте «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лазарев сообщил, что у него есть дочка Аня, которой уже один год.
ГлобалМСК.ру 15:03
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета 28 сентября в 01:43
Происшествия
В Китае от правосудия в пещере 17 лет скрывался беглый заключенный
В Китае в течение 17 лет в пещере скрывался от правоохранительных органов сбежавший заключенный.
В городе R 16:37
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24