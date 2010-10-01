Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСимеоне назвал Сёмина мощной личностью

Локомотив — Атлетико
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
«Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Когда нужно было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к нападению, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей.
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Симеоне: «Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Это опасный соперник

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Симеоне назвал главного тренера ФК «Локомотив» Семина мощной личностью с богатой историей

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Советский спорт12:13

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Спорт-Экспресс12:00

Симеоне: «„Сёмин - это мощная личность“. Завтра важнейшая игра»

Sport.ru12:14

Симеоне: Сёмин — тренер с великолепной историей, он мощная личность

Чемпионат11:49
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