Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСимеоне назвал Сёмина мощной личностью

Локомотив — Атлетико
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину. «Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене.
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