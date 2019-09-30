Лига чемпионов
RT на русскомСимеоне назвал Сёмина мощной личностью
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину. «Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене.
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Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Экономика
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Lenta.ru 14:10
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Компания Renault начинает продажи нового дешевого трехрядного вседорожника Triber за пределами Индии.
Новые автомобили 28 сентября в 23:00
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова 01:23
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18:27
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Политика
Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США
США приняли решение ввести визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с медицинскими программами страны.
Комсомольская правда 18:16
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 09:00
Происшествия
Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек
Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси, сообщает телеканал NBC News.
РИА Новости 20:58
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru 17:49
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru вчера в 21:44
Футбол
В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами
Как сообщает официальный сайт РФС, новый департамент будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попытками влияния на результат, анализом информации от букмекерских компаний и контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
RT на русском 12:39
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Общество
Россиянам пообещали возвращение тепла
На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18.
Lenta.ru 03:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 01:05
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда 01:25
Музыка
Участники группы Little Big отравились устрицами в Кемерово
Участники отечественной группы Little Big во время посещения одного из заведений Кемерово отравились устрицами.
Актуальные Новости вчера в 04:52
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13