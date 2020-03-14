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Нева СпортНева СпортЖенская гонка преследования в Контиолахти закроет биатлонный сезон

На этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится заключительная гонка биатлонного сезона-2019/20. Сегодня, 14 марта, в 17:45 по московскому времени стартует женский пасьют. Спортсменки преодолеют дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лежа и стоя.
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