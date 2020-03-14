На этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится заключительная гонка биатлонного сезона-2019/20. Сегодня, 14 марта, в 17:45 по московскому времени стартует женский пасьют. Спортсменки преодолеют дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лежа и стоя.

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Общество Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Хоккей Финский «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ Как сообщил портал "Чемпионат", из-за ситуации с распространением коронавируса финская команда "Йокерит" приняла решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Музыка Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.

Общество Диетологи развенчали мифы о заменителях сахара Диетологи замечают, что полностью отказаться от сахара сложно, но переход на подсластители может постепенно привести к желаемой цели, если контролировать их потребление и следить за рационом.

Происшествия В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Космос «Роскосмос» создает новый космический корабль Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Общество Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».

Хоккей Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.