Коронавирус
Нева СпортЖенская гонка преследования в Контиолахти закроет биатлонный сезон
На этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится заключительная гонка биатлонного сезона-2019/20. Сегодня, 14 марта, в 17:45 по московскому времени стартует женский пасьют. Спортсменки преодолеют дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами: по два из положений лежа и стоя.
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Симон выиграла заключительный старт сезона, Мякяряйнен — четвертая в последней гонке в карьере
Спорт-Экспрессвчера в 11:24
Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии, Куклина — 13-я
Sport24.ruвчера в 11:21
Текстовая онлайн-трансляция женского пасьюта на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
Чемпионатвчера в 04:55
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