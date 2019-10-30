Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак о беседе с Александром Петровым и Русланом Бошировым и пригрозила уйти с интервью. Видеозапись их беседы доступна на YouTube. Симоньян прервала вопрос Собчак, не дослушав его.

Симоньян отказалась говорить о Петрове и Боширове и едва не ушла с интервью

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