Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Главред RT перебила журналистку, заметив, что она обещала не задавать таких вопросов.

Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове

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