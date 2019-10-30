Общество

Газета.RuГазета.RuСимоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Когда Собчак начала говорить об интервью, Симоньян прервала ее, указав на то, что ведущая обещала не задавать таких вопросов.
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Симоньян пригрозила уйти с интервью Собчак после вопроса об «отравителях» Скрипалей

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Симоньян сбежала с интервью Собчак, не выдержав напора ведущей

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Взгляд.ру05:09

Симоньян рассказала Собчак об обиженных на нее Петрове и Боширове

Московский Комсомолец06:21
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

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Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Общество

В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

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Российская газета 07:28
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Непомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»

По словам Непомнящего, Дзюба был таким парнем, который понимал свою роль, и несмотря на юный возраст он вел себя как самый взрослый.
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Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости вчера в 18:08
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Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы

Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
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СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

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Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
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Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

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Virtus.pro подписала полноценный контракт с Мельником

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Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
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Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
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Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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ДНР начала военные учения из-за украинских националистов

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) начались военные учения в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.
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Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
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В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
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Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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