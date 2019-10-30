Общество
Газета.RuСимоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Когда Собчак начала говорить об интервью, Симоньян прервала ее, указав на то, что ведущая обещала не задавать таких вопросов.
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Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала выдавать визу военному атташе российского посольства в Софии.
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Общество
В Подмосковье начали бесплатно выдавать «Клобазам»
Жизненно важный препарат "Клобазам" от эпилепсии (международное непатентованное название препарата "Фризиум") начали бесплатно выдавать в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.
Политика
В США рассказали о планах по включению в ДСНВ новых видов вооружения
Соединенные Штаты намерены начать дискуссию с Россией по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления, заявил претендент на пост посла в Москве Джон Салливан.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Происшествия
Обвиняемого в изготовлении взрывчатки подростка отпустили из СИЗО
Обвиняемого в изготовлении взрывчатки ученика одной из столичных школ отпустили под домашний арест.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
Политика
Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку
Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
ЦОДД предупредил автомобилистов о девятибалльных пробках в столице
В Москве вечером 30 октября наблюдаются девятибалльные пробки, на большинстве вылетных магистралей массовые аварии.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Экономика
У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Общество
В Германии запретили название «донер-кебаб»
Название «донер-кебаб» запретили в закусочных немецкого города Веймар.
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Игры
Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году
Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.