Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Когда Собчак начала говорить об интервью, Симоньян прервала ее, указав на то, что ведущая обещала не задавать таких вопросов.

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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