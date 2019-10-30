Общество

Газета.RuГазета.RuСимоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Когда Собчак начала говорить об интервью, Симоньян прервала ее, указав на то, что ведущая обещала не задавать таких вопросов.
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Симоньян пригрозила уйти с интервью Собчак после вопроса об «отравителях» Скрипалей

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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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