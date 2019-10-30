Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСимоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Когда Собчак начала говорить об интервью, Симоньян прервала ее, указав на то, что ведущая обещала не задавать таких вопросов.
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Симоньян рассказала Собчак об обиженных на нее Петрове и Боширове

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В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
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По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
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Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
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Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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По словам Пескова, Москва ожидает продуктивной работы Конституционного комитета и выражает надежду на то, что его деятельность станет началом реального процесса по политическому урегулированию в Сирии.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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