Шоу-бизнес
Газета.RuСимоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Когда Собчак начала говорить об интервью, Симоньян прервала ее, указав на то, что ведущая обещала не задавать таких вопросов.
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Культура
Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters
Сербский режиссёр Эмир Кустурица снял клип российской группе The Hatters.
News.ru 07:21
Шоу-бизнес
Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями
В своих Instagram-аккаунтах супруги опубликовали первый снимок с новорожденным сыном и сообщили поклонникам его имя.
Salt Mag 04:04
Происшествия
ВС отменил приговор осужденному с подброшенными наркотиками
Президиум Верховного суда отменил приговор москвичу Александру Борисову, осужденному на четыре года по делу о хранении наркотиков.
Московский Комсомолец 06:56
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Происшествия
Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал
В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Происшествия
Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно
Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
REGNUM 04:21
Политика
Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ситуацию на Украине.
News.ru 07:00
Политика
В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент
Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Экономика
В России запустят новый вид ипотеки
Российское министерство строительства выступило с идеей создания нового финансового инструмента на рынке жилья — ипотеки для тех, кто хочет построить дом для индивидуального проживания.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Здоровье
Названы симптомы, указывающие на рак желудка
Британские эксперты Национального центра здравоохранения выявили несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о раке желудка.
Mirmol.ru 05:28
Общество
Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru вчера в 11:27
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Футбол
Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
РИА Новости вчера в 08:18
Экономика
Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум
«Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.
Коммерсантъ 05:54
Политика
В Кремле ожидают продуктивной работы Конституционного комитета Сирии
По словам Пескова, Москва ожидает продуктивной работы Конституционного комитета и выражает надежду на то, что его деятельность станет началом реального процесса по политическому урегулированию в Сирии.
ПолитРоссия вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Политика
В «Нафтогазе» заявили о ненужности российского газа для Украины
Украина спокойно пройдет отопительный сезон 2019–2020 годов даже в случае прекращения транзита российского газа.
Известия 07:36
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03