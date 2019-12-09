с чего всё началось

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

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