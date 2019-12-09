Политика
РИА НовостиСимоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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с чего всё началось
Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».News.ru14:40
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Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
Спорт
WADA запретило России выступать на Олимпиадах
В ведомстве добавили, что поднимать флаг РФ на крупных спортивных событиях нельзя еще на протяжении 4 лет.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Экономика
ВТБ запустит суперприложение в 2020 году
Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Политика
Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Гаджеты
Huawei P40 первым получит графеновый аккумулятор
Фронтальная камера станет двойной и будет врезана в экран. Выход Huawei P40 ожидается весной 2020 года.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Футбол
Самая красивая болельщица 19-го тура РПЛ, фото, опрос
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Гаджеты
У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp
В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря
Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
Политика
Названо время встречи Трампа с Лавровым
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Армия и оружие
КНДР может провести запуск ракеты большой дальности до 25 декабря
КНДР в процессе испытаний на космодроме Сохэ провела два огневых испытания двигателя для ракеты нового вида, запуск возможен ещё до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо».
Общество
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Происшествия
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
Проститутка из Казахстана украла у сахалинца 213 тысяч рублей
В дежурную часть областного центра обратился гражданин. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей.
Футбол
Клопп: матч с «Ливерпулем» будет для «Зальцбурга» сродни финалу ЛЧ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу предстоящего матча шестого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Союз европейских футбольных федераций (УЕФА).
Футбол
«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.