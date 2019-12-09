с чего всё началось

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.

Спорт WADA запретило России выступать на Олимпиадах В ведомстве добавили, что поднимать флаг РФ на крупных спортивных событиях нельзя еще на протяжении 4 лет.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Гаджеты Huawei P40 первым получит графеновый аккумулятор Фронтальная камера станет двойной и будет врезана в экран. Выход Huawei P40 ожидается весной 2020 года.

Общество Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.

Спорт Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.

Общество В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.