Политика

РИА НовостиРИА НовостиСимоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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с чего всё началось
Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила
 журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».
News.ru14:40

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Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом

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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

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Симоньян рассказала о следующем президенте России

ТВ Центр13:10

Симоньян: Путин обозначит преемника на посту президента

Парламентская газета13:50
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Политика

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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ТАСС 14:12
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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
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Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
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Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
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Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

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«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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