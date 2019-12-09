Политика
РИА НовостиСимоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».News.ru14:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Хоккей
Георгиев стал первой звездой матча «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка
Политика
Переговоры Путина и Зеленского завершились
Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму
«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Армия и оружие
Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе
Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Общество
Прокуратура начала проверку из-за видео с матом мэра Липецка
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Футбол
Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Космос
«В декабре на неделю погаснет солнце». Откуда эти новости и что они означают?
В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Политика
В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).