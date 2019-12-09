с чего всё началось

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.

Спорт Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.

Политика Переговоры Путина и Зеленского завершились Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Политика Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Политика Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.

Общество Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.