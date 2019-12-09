Политика
РИА НовостиСимоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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с чего всё началось
Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».News.ru14:40
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Политика
Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Экономика
Обманутым дольщикам в России выплатили первые компенсации
Первые выплаты получили дольщики Саратовской области, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Размер выплат дольщикам стал в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба фонда.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Политика
Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился
Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
Политика
Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Здоровье
Ученые нашли связь между раком и алкоголем
Исследователи установили прямую зависимость между количеством употребляемого алкоголя и вероятностью заболеть раком: практически нулевая заболеваемость была у пациентов, которые в течение десяти лет вообще не пили спиртное.
Политика
Михеев прокомментировал свое видение Нормандского формата
Правда, как считает политический эксперт Сергей Михеев, никаких серьезных сдвигов не предвидится, что, возможно, даже к лучшему.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Футбол
Гильерме надеется получить шанс в сборной России на Евро-2020
Надеюсь, в следующем году будет шанс сыграть на крупном турнире.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Политика
Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Первоисточник публикует гороскоп на 10 декабря. ♈️ Овен Звезды обещают новые знакомства.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Армия и оружие
Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
Происшествия
В Липецке обстреляли рэперов HammAli & Navai после концерта
Вчера вечером в Липецке после концерта неизвестные обстреляли рэперов Hammali & Navai.
Политика
Опубликован текст документа «нормандской встречи»
Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.