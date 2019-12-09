с чего всё началось

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Политика Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Экономика Обманутым дольщикам в России выплатили первые компенсации Первые выплаты получили дольщики Саратовской области, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Размер выплат дольщикам стал в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба фонда.

Политика Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".

Политика Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.

Политика Путин прокомментировал убийство в Берлине Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.

Политика Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Технологии Google представила в России глобальное обновление своего поисковика Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.

Здоровье Ученые нашли связь между раком и алкоголем Исследователи установили прямую зависимость между количеством употребляемого алкоголя и вероятностью заболеть раком: практически нулевая заболеваемость была у пациентов, которые в течение десяти лет вообще не пили спиртное.

Происшествия В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Политика Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.