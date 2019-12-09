Политика

РИА НовостиРИА НовостиСимоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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с чего всё началось
Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила
 журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».
News.ru14:40

Подробнее о событии

Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом

Комсомольская правда13:24

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

РИА Новости12:54

Путин не пойдёт на новый президентский срок – прогноз Симоньян

REGNUM15:07

Симоньян: Путин не будет следующим президентом России

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Маргарита Симоньян заявила, что Путин не будет следующим президентом России

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Симоньян рассказала о следующем президенте России

ТВ Центр13:10

Симоньян рассказала, кто может выиграть президентские выборы в США

ФАН15:50
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Политика

Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.
Московский Комсомолец 18:20
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Экономика

Обманутым дольщикам в России выплатили первые компенсации

Первые выплаты получили дольщики Саратовской области, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Размер выплат дольщикам стал в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба фонда.
Якутия 24 06 декабря в 19:17
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Политика

Саммит в «нормандском формате» в Париже завершился

Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским".
Вести.Ru 17:33
Политика

Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Газета.Ru 17:44
Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
РИА Новости 18:27
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
RT на русском 18:34
Политика

Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
ИА Новороссия 17:55
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru вчера в 12:28
Технологии

Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Профиль 15:13
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Здоровье

Ученые нашли связь между раком и алкоголем

Исследователи установили прямую зависимость между количеством употребляемого алкоголя и вероятностью заболеть раком: практически нулевая заболеваемость была у пациентов, которые в течение десяти лет вообще не пили спиртное.
BFM.ru 13:39
Политика

Михеев прокомментировал свое видение Нормандского формата

Правда, как считает политический эксперт Сергей Михеев, никаких серьезных сдвигов не предвидится, что, возможно, даже к лучшему.
Planet Today 06:48
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Футбол

Гильерме надеется получить шанс в сборной России на Евро-2020

Надеюсь, в следующем году будет шанс сыграть на крупном турнире.
Спорт-Экспресс 11:08
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Политика

Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
РИА Новости 18:21
Общество

Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план

Первоисточник публикует гороскоп на 10 декабря. ♈️ Овен Звезды обещают новые знакомства.
Первоисточник Сыктывкар 12:00
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Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие

Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
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Происшествия

В Липецке обстреляли рэперов HammAli & Navai после концерта

Вчера вечером в Липецке после концерта неизвестные обстреляли рэперов Hammali & Navai.
Регион online 05:21
Политика

Опубликован текст документа «нормандской встречи»

Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
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Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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