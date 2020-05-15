В США,… наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей… Но массовой медицины, как та, что сохранилась в России с советских времен, просто нет… Да, у нас очереди в поликлиниках, можно полчаса ждать скорую, санитарка может нахамить. Но у нас, товарищи,… есть куда бежать.

Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение России и США. В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

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Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 63

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Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Политика Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". 636

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