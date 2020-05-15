Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСимоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение России и США. В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
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Маргарита Симоньян
В США,… наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей… Но массовой медицины, как та, что сохранилась в России с советских времен, просто нет… Да, у нас очереди в поликлиниках, можно полчаса ждать скорую, санитарка может нахамить. Но у нас, товарищи,… есть куда бежать.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаURA.Ru 21:31

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Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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