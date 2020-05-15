Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

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