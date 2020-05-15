Здоровье
Lenta.ruСимоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.РИА Новостивчера в 18:10
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Симоньян оценила преимущества здравоохранения России по сравнению с США
Московский Комсомолецвчера в 20:41
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