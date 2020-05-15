Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.

с чего всё началось

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Происшествия Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно.

Общество В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке автомобиля к пропуску Московские власти приняли решение об отмене штрафов водителям, которые ошиблись при вводе номера автомобиля при привязке к цифровому пропуску, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 31

Армия и оружие Новая воинская часть развернется в столице Хакасии Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.

Общество Собянин назвал срок действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек. 454

Политика Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями. 171

Экономика Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих). 2

Футбол Месси прокомментировал слухи об интересе «Барсы» к Лаутаро Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонский клуб нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Политика Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР. 8

Общество В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов. 12

Общество В мире появится первый триллионер Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. 1

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 160

Экономика Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке). 4

Игры Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.

Экономика Женщины обошли мужчин по росту благосостояния За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.

Наука «Татуировка» с пользой для мозга Франческо Греко - руководитель исследований Прорыв ненадолго утолил исследовательскую жажду ученых.

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 790

Общество Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола. 9