Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем иностранным изданиям — британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation.