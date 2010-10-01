Футбол
Спорт день за днемСимволическая сборная 9-го тура РПЛ
Лучшие игроки и тренер 6-го тура РПЛ по версии «Спорта День за Днем» Александр Беленов, «Уфа» Голкипер «Уфы» был абсолютно лучшим игроком своей команды в матче с «Динамо». Мало того, что он сделал 7 сейвов, так из них 3-4 действительно были полноценными спасениями ворот.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Здоровье
Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака
Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 03:42
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Хоккей
Представлен талисман Олимпиады-2022 в Пекине
Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил талисман соревнований, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Политика
Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.
РБК 09:16
Политика
В ООН назвали способ объединения Украины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество.
Lenta.ru 08:15
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Происшествия
В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального
Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Интерфакс 02:18
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия вчера в 03:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Авто
Электромобили могут пустить на выделенные полосы
С 2020 года собственникам электромобилей могут разрешить передвигаться по выделенной полосе в России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:37
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 07:58
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Финансы
ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд
Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который проводит операции на рынке от лица американского центробанка, сообщил во вторник, что предоставит $75 млрд, чтобы помочь финансовой системе справиться с кризисом краткосрочной ликвидности.
Ведомости 10:37
Политика
Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем иностранным изданиям — британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию
Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня 00:10