Армия и оружие
Военное делоSina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.
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Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
Экономика
В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель
По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE.
Общество
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Футбол
Матчи Бундеслиги могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Матчи чемпионата Германии могут начать проводить без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает Bild.
Общество
В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели
В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Энергетика
Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии
Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Здоровье
В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом
У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Колонну американской бронетехники закидали камнями в провинции Хасеке
Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили ее отступить - говорится в сообщении радиостанции.
Здоровье
Депутат на карантине: «Появляются мысли, а не стоит ли быстрее переболеть коронавирусом»
Депутат Екатеринбургской думы Константин Киселев, которого положили на карантин по коронавирусу, продолжает рассказывать, как проходят его дни в больнице № 40.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Общество
Альфа-банк прокомментировал массовую блокировку карт клиентов
Утром 7 марта многие клиенты Альфа-банка столкнулись с невозможностью выполнить оплату картой.
Армия и оружие
Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу
5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео
Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
Общество
Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.