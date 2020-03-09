Армия и оружие

Военное делоВоенное делоSina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.
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Sina: Россия нашла способ обезвредить турецкие F-16 в сирийском Идлибе

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Российский «Порубщик» встал на пути турецкого F-16 в сирийском Идлибе

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Sina: РФ придумала, как «изолировать» турецкие F-16 в Сирии

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В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

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Схватку в небе над Сирией выигрывают ВКС РФ

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Российские самолёты помешали Турции сбить сирийский истребитель

Avia.pro06 марта в 20:01

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

ПолитРоссия06 марта в 08:41
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Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
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По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
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Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель

По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE.
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В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
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Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
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В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
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Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
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ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
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Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
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В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом

У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
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Технологии

Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Astera 03:39
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Технологии

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Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
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Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Колонну американской бронетехники закидали камнями в провинции Хасеке

Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили ее отступить - говорится в сообщении радиостанции.
Военное обозрение вчера в 06:49
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Депутат на карантине: «Появляются мысли, а не стоит ли быстрее переболеть коронавирусом»

Депутат Екатеринбургской думы Константин Киселев, которого положили на карантин по коронавирусу, продолжает рассказывать, как проходят его дни в больнице № 40.
Екатеринбург Онлайн 02:55
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
Общество

Альфа-банк прокомментировал массовую блокировку карт клиентов

Утром 7 марта многие клиенты Альфа-банка столкнулись с невозможностью выполнить оплату картой.
RuNews24.ru 07 марта в 07:57
Армия и оружие

Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
ФАН вчера в 08:07
Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
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Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
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Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru вчера в 11:04
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
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Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
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