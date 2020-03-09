Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.

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