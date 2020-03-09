Армия и оружие

Военное делоВоенное делоSina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.
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Схватку в небе над Сирией выигрывают ВКС РФ

Независимая газета07 марта в 09:37

В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Lenta.ruвчера в 14:39

Sina: РФ придумала, как «изолировать» турецкие F-16 в Сирии

Народные новостивчера в 11:50

Российский «Порубщик» встал на пути турецкого F-16 в сирийском Идлибе

Евразия Daily07 марта в 17:46

Sina: Россия нашла способ обезвредить турецкие F-16 в сирийском Идлибе

Экономика сегодня02:51

Российские самолёты помешали Турции сбить сирийский истребитель

Avia.pro06 марта в 20:01

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

ПолитРоссия06 марта в 08:41
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Футбол

Турбин рассудит «Сочи» и «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура ЧР

Евгений Турбин из Дмитрова назначен главным арбитром матча 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 04:46
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru вчера в 11:04
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельность страны в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о праве страны на самостоятельные действия в рамках спецоперации "Весенний щит", согласно которой армия может вторгнуться на территорию Сирии.
Piter.tv вчера в 11:07
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.
Индикатор 07 марта в 05:14
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 03:42
Общество

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
ТАСС 03:46
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Финансы

Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Национальная служба новостей 04:06
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 05:23
Энергетика

Нефти предрекли стоимость в $15 за баррель

Техническая картина торгов Brent показала, что высокая степень неопределённости может увести цены и на $25 за баррель, и на $15.
News.ru 03:59
Кино

В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»

РИА Новости 06 марта в 17:17
Политика

Путин определил полномочия Медведева на посту зампредседателя Совбеза

Президент России Владимир Путин определил полномочия бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ.
АН Между строк 02:27
Здоровье

Врачи рассказали о способах предотвращения рака толстой кишки

Рак толстой кишки является одним из самых распространенных видов злокачественных новообразований на данный момент.
Актуальные Новости 07 марта в 10:16
Экономика

Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
РБК 04:36
Происшествия

В Сочи переодетые в женщин мужчины избили охранников торгового центра

Снимавшие инцидент на камеру очевидцы говорят, что заваруха произошла днем ранее, 7 марта в Центральном районе Сочи в торгово-развлекательном центре «Море Молл».
Кубанские новости вчера в 16:32
Футбол

Лэмпард: «Травмы помогли „Челси“ обыграть „Эвертон“»

Возможно, травмы помогли нам в этом плане.
Soccer.ru 01:44
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru вчера в 02:23
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Экономика

Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов заявил, что вторник для российского фондового рынка может стать «кровавой баней» в случае, если положение дел с ценами на нефть сохранится.
iReactor 03:18
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Футбол

В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.
RT на русском 05:40
Культура

Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса

Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.
ТАСС 04:53
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Общество

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
ТАСС вчера в 04:20
Авто

Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga

Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
Тарантас Ньюс 07 марта в 09:58
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
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