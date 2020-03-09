Армия и оружие
Военное делоSina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Турбин рассудит «Сочи» и «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура ЧР
Евгений Турбин из Дмитрова назначен главным арбитром матча 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельность страны в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о праве страны на самостоятельные действия в рамках спецоперации "Весенний щит", согласно которой армия может вторгнуться на территорию Сирии.
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.
Общество
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Энергетика
Нефти предрекли стоимость в $15 за баррель
Техническая картина торгов Brent показала, что высокая степень неопределённости может увести цены и на $25 за баррель, и на $15.
Кино
В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»
Политика
Путин определил полномочия Медведева на посту зампредседателя Совбеза
Президент России Владимир Путин определил полномочия бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Здоровье
Врачи рассказали о способах предотвращения рака толстой кишки
Рак толстой кишки является одним из самых распространенных видов злокачественных новообразований на данный момент.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Происшествия
В Сочи переодетые в женщин мужчины избили охранников торгового центра
Снимавшие инцидент на камеру очевидцы говорят, что заваруха произошла днем ранее, 7 марта в Центральном районе Сочи в торгово-развлекательном центре «Море Молл».
Футбол
Лэмпард: «Травмы помогли „Челси“ обыграть „Эвертон“»
Возможно, травмы помогли нам в этом плане.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Экономика
Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов заявил, что вторник для российского фондового рынка может стать «кровавой баней» в случае, если положение дел с ценами на нефть сохранится.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Футбол
В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.
Культура
Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса
Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
Авто
Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga
Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
Политика