Армия и оружие
Военное делоSina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.
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Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
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Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
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Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
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Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
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Политика
Украинский депутат решил приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный эпатажным поведением, приедет в Москву на 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном показали на видео
Отмечается, что воздушные суда отработали дозаправку в воздухе от самолета-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС РФ.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Общество
В ПФР рассказали о способах увеличения пенсии
Существенно увеличить пенсию может ряд социальных выплат и надбавок, заявила 8 марта «Вечерней Москве» глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
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Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
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Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .