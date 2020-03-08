Армия и оружие

Военное делоВоенное делоSina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе. Журналисты отмечают, что за последнее время турецкими силами были сбиты два сирийских Су-24, а также L-39.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Lenta.ruвчера в 14:39

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

ПолитРоссия06 марта в 08:41

Китайские журналисты заявили, что Россия нашла способ «изолировать» турецкие F-16 в Идлибе

ФАНвчера в 04:00

Российский «Порубщик» встал на пути турецкого F-16 в сирийском Идлибе

Евразия Daily07 марта в 17:46

Схватку в небе над Сирией выигрывают ВКС РФ

Независимая газета07 марта в 09:37

Российские самолёты помешали Турции сбить сирийский истребитель

Avia.pro06 марта в 20:01

Sina: РФ придумала, как «изолировать» турецкие F-16 в Сирии

Народные новостивчера в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Политика Сегодня вчера в 05:48
Энергетика

Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель

По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Вести.Ru 01:35
Общество

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Авто

В РФ начались продажи нового Mercedes-Benz GLE Coupe

Российский офис марки назвал цены и комплектации новой купеобразной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE.
SpeedMe 06 марта в 08:10
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А

LiveSport.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Гаджеты

Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10

Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Красная весна 06 марта в 08:55
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в парижской мечети

Неизвестный учинил стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа, в результате чего был ранен один человек.
Газета.Ru вчера в 17:57
Наука

Китайцы применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии

N+1 06 марта в 10:11
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 07 марта в 01:07
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН вчера в 20:49
Технологии

Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников

Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
ToDay News Ufa вчера в 05:37
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в чемпионате России

«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
РБК вчера в 15:12
Политика

Украинский депутат решил приехать на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный эпатажным поведением, приедет в Москву на 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном показали на видео

Отмечается, что воздушные суда отработали дозаправку в воздухе от самолета-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС РФ.
Sputnik Литва 01:00
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su вчера в 15:26
Общество

В ПФР рассказали о способах увеличения пенсии

Существенно увеличить пенсию может ряд социальных выплат и надбавок, заявила 8 марта «Вечерней Москве» глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.
Известия вчера в 16:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Vprognoze.ru вчера в 16:49
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
Москва 24 06 марта в 11:16
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 07:55
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
РИА Новости вчера в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-17
Истребитель-бомбардировщик
Советский истребитель-бомбардировщик, разработанный в первой половине 1960-х годов. Первый советский самолёт с крылом изменяемой стреловидности. Три десятилетия состоял на вооружении ВВС СССР и России, широко экспортировался, применялся и применяется в ряде вооружённых конфликтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
AIM-120 AMRAAM
Ракета «воздух-воздух»
Американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. В ВВС США получила прозвище Slammer.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное