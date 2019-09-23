с чего всё началось

Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны. Новейшая российская разработка станет самым эффективным инструментом защиты от ракетных атак. Об этом пишет китайское издание Sina.

Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

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