Армия и оружие
Pravda.RuSina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны. Новейшая российская разработка станет самым эффективным инструментом защиты от ракетных атак. Об этом пишет китайское издание Sina.
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.Life.ruвчера в 20:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
Piter.tv 07:42
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 16:19
Политика
Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН
В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из интереснейших мировых событий — так называемые общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которые слетелись представители почти двух сотен стран.
Известия 17:01
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Политика
Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном
США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 16:12
Наука
Российские разработчики выиграли конкурс Google
Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow.
Индикатор 13:27
Авто
Россиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10
Футбол
Заболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»
Бомбардир.ру вчера в 08:18
Волейбол
Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.
ТАСС 15:47
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera 07:09
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала младшую дочь
Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.
Московский Комсомолец 12:34
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Авто
Эксперты раскрыли, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Как пишет drivenn.ru, которые и рассказали, какой пробег возможен у современных двигателей, выделяются среди силовых установок немецкие и японские агрегаты.
Tvoe-avto.com вчера в 11:01