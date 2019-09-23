Армия и оружие
Российская газетаВ Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
ЗРК С-500 может сбить цель на расстоянии до 500 километров, причем он способен одновременно обстреливать с десяток наиболее опасных объектов. Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.Life.ruвчера в 20:41
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