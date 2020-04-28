Политика

REGNUMREGNUMСиндзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября. Об этом 28 апреля сообщает газета Asahi Shimbun.
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