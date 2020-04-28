Политика

KM.ruKM.ruСиндзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября. Об этом пишет местная газета «Асахи». Токио уже проинформировал об этом Москву.
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СМИ: Абэ не поедет на годовщину Победы, если торжества пройдут 3 сентября

РИА Новости07:36

Синдзо Абэ может не поехать на празднование окончания Второй мировой войны, если мероприятия пройдут 3 сентября

Эхо Москвы05:00

Япония отказалась приезжать на День Победы в Россию 3 сентября из-за Курил

Lenta.ru00:15

СМИ: Абэ не поедет в Москву на 75-летие Победы, если его будут отмечать 3 сентября

Коммерсантъ01:51

Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил

Комсомольская правда01:15

Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре

Ведомости00:27

В МИД Японии пояснили, что участие Абэ в праздновании Победы в Москве зависит от даты

ТАСС04:02
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Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
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Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Происшествия

К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию

МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
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Авто

Hyundai Elantra получит спортивную версию Elantra N Line

Пользователям стали доступны фотографии новой версии Hyundai Elantra N Line, которая до настоящего времени оставалась зашифрованной.
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Следы коронавируса обнаружили в каплях больничных аэрозолей

Следы коронавируса специалисты обнаружили в каплях больничных аэрозолей, об этом стало известно Evo-rus-rus.com.
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Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
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Здоровье

В США начали применять лекарство от изжоги при лечении коронавируса

Пока в экспериментальном лечении принимают участие 187 пациентов с COVID-19, врачи рассчитывают испробовать лекарства от изжоги на 1,2 тыс. зараженных.
Известия вчера в 16:32
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Энергетика

В Минэнерго России дали прогноз по средней цене нефти в 2020 году

Минэнерго России ожидает, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель.
RT на русском 07:45
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Политика

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
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Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

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Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.
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Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Стена памяти умершим от коронавируса медикам появилась в Петербурге

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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
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Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии

Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
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Общество

МВД подготовило кодекс этики для полицейских

Обо всем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. МВД разработало кодекс поведения для полицейских.
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Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски, об этом сообщает Evo-rus.com.
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Костромские православные отмечают Радоницу

Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
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Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Политика

Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
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Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
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Опасавшийся покушения полковник МВД случайно подорвал себя гранатой

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На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
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Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
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Армия и оружие

Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике

Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
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