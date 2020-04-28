Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября. Об этом пишет местная газета «Асахи». Токио уже проинформировал об этом Москву.

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

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