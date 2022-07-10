Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер, в прошлом встречавшийся со звёздным британцем Энтони Джошуа, объяснил, почему считает его аутсайдером в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.