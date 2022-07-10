Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
Президент США Джо Байден в воскресенье призвал американских граждан, которые не согласны с решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии прав на аборты, продолжать свои протестные акции.
Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post.