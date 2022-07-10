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«Синергия»: 83 процента россиян выступают за возрождение советских брендов

Социологический опрос, проведённый аналитическим центром "Синергия", выявил, что более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов, сообщает
 РИА "Новости".
Life.ru
Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
РИА Новости
Положительные ассоциации советские вещи вызывают у 62% участников исследования.
РИА Новости
По мнению 24% респондентов, лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем.
РИА Новости

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Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов
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«Синергия»: более 80 процентов россиян поддерживают идею возрождения советских брендов
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