Коммерсантъ«Синергия»: три четверти россиян не откладывают деньгиЛишь каждый четвертый житель России откладывает деньги.Московский КомсомолецПо данным аналитиков, лишь 7 процентов опрошенных откладывают ежемесячно больше 20 тысяч рублей.Московский КомсомолецОтмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику; а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день".РИА НовостиБольше 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных.Накануне.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНовый ДеньIvbg.ruИзвестияREGNUMЭкономика сегодняNewInformLife.ruИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейПетербургский дневникСлово и ДелоПрофильАБНФАНКомсомольская правдаНародные новостиЯмал-МедиаНовые ИзвестияПсковская Лента НовостейПодробнее о событии«Синергия»: только каждый четвёртый россиянин делает накопленияNews.ru00:55«Синергия»: только 26 процентов россиян делают накопленияРИА Новости23:35Самое цитируемоеСтало известно, сколько россиян делают накопленияАргументы и Факты00:36Аналитики выяснили, сколько россиян думают о будущемURA.Ru00:20Больше половины россиян откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублейФАН00:30«Синергия»: три четверти россиян не откладывают деньгиКоммерсантъ23:51«Синергия»: лишь каждый четвертый россиянин регулярно откладывает деньгиГазета.Ru23:44Показать ещёОценить257Поделиться