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«Синергия»: три четверти россиян не откладывают деньги

Лишь каждый четвертый житель России откладывает деньги.
Московский Комсомолец
По данным аналитиков, лишь 7 процентов опрошенных откладывают ежемесячно больше 20 тысяч рублей.
Московский Комсомолец
Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику; а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день".
РИА Новости
Больше 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных.
Накануне.Ru

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