Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.