Будьте в Плюсе

Сингапур сообщил о потере $5,7 млрд из-за колебаний цен на энергоносители

Колебания мировых цен на энергоносители в последние несколько месяцев уже обошлись правительству и жителям Сингапура в 8 млрд сингапурских долларов ($5,7 млрд).
РБК
«Жители Сингапура должны приготовиться к дальнейшим экономическим вызовам, в том числе повышению цен», — указал глава правительства.
РБК
Евросоюз с начала военной операции также ввел несколько пакетов санкций против России.
РБК
"Наша стратегия заключается в том, чтобы оставаться открытыми и делать экономику устойчивее и сильнее", - отметил премьер.
ТАСС

Подробнее о событии

В Сингапуре оценили ущерб от колебания цен на энергоносители в 5,7 млрд долларов
Говорит Москва05:27
Премьер Сингапура Ли Сянь Лун заявил о потере $5,7 млрд из-за колебания цен на газ и нефть
Lenta.ru01:12
Сингапур потерял 5,7 млрд долларов из-за колебаний цен на энергоносители
Московский Комсомолец23:57
Колебание цен на энергоносители принесло ущерб экономике Сингапура
ФАН00:54
Жителей Сингапура призвали готовиться к повышению цен
REGNUM23:55
Сингапур сообщил о потере $5,7 млрд из-за колебаний цен на энергоносители
РБК23:27
В Сингапуре оценили ущерб от колебания цен на энергоносители
ТАСС23:24

Интересное

На демонстрации в Париже начались столкновения участников акции с сотрудниками полиции

На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения участников акции с сотрудниками полиции.
Lenta.ru13:56

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны России

Пожар произошел на территории объекта Минобороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области.
Lenta.ru09:18

Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов

Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.
РИА Новости13:21

Конгрессмен США внёс проект резолюции, разрешающей использование военной силы на Украине

Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая предусматривает разрешение на использование военной силы «для защиты Украины», если там будет «применено оружие массового поражения», пишет The Hill.
RT на русском14:05

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности.
РБК10:27

Глава Чечни Кадыров заявил, что город Попасная скоро будет полностью освобожден

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден.
РИА Новости12:42

Канцелярия премьера Венгрии сообщила, что десять стран открыли счета для оплаты газа

Помимо Венгрии, девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.
РИА Новости10:20

Губернатор Курской области Старовойт назвал диверсией обрушение железнодорожного моста

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Lenta.ru10:16

Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
RT на русском11:34

Польша передала Украине 232 танка Т-72, ПЗРК, РСЗО, самоходные гаубицы и беспилотники

Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.
РИА Новости12:39