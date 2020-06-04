Правительство Сингапура с начала года выплатило гражданам 3,5 млрд сингапурских долларов ($2,5 млрд) в качестве пособий в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

с чего всё началось

Сингапур решил раздать гражданам 2,5 миллиарда долларов из-за пандемии. О решении сингапурских властей сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства, главу Минфина страны Хэн Сви Кит. Она сообщила, что второй пакет будут выплачивать гражданам начиная с 18 июня.

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