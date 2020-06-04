Экономика

Наша версияНаша версияСингапур вслед за Японией принялся раздавать деньги гражданам

Сингапур решил раздать гражданам 2,5 миллиарда долларов из-за пандемии. О решении сингапурских властей сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства, главу Минфина страны Хэн Сви Кит. Она сообщила, что второй пакет будут выплачивать гражданам начиная с 18 июня.
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с чего всё началось

Власти Сингапура выделили $2,5 млрд в качестве прямых выплат населению в связи с пандемией

Правительство Сингапура с начала года выплатило гражданам 3,5 млрд сингапурских долларов ($2,5 млрд) в качестве пособий в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.
ТАСС03:23

Подробнее о событии

Правительство Сингапура решили раздавать деньги населению просто так

Актуальные Новости09:40

Сингапур присоединился к тем странам, которые раздают деньги на помощь своим гражданам из-за кризиса

Апрал08:25

Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

Lenta.ru06:37

Еще одна страна решила раздавать деньги населению

Московский Комсомолец07:37

Сингапур вслед за Японией принялся раздавать деньги гражданам

Наша версия08:10

В Сингапуре на выплаты населению в связи с пандемией выделили $2,5 млрд

Аргументы и Факты04:42

Власти Сингапура выделили $2,5 млрд в качестве прямых выплат населению в связи с пандемией

ТАСС03:23
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Политика

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ 08:45
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

РИА Новости вчера в 16:43
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
1,6K
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
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Общество

Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год

Россияне могут вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, скорее всего, через год, заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 02:56
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Происшествия

На чиновников нижегородского минспорта завели уголовное дело

Уголовное дело заведено по ст. 286 УК РФ (превышение должностными полномочиями).
Правда ПФО 07:47
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Экономика

Сбербанк переходит на систему переводов по подписке

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила агентству РИА "Новости" о том, что Сбербанк полностью перейдет на новую систему переводов, которая позволит убрать комиссию за переводы до пятидесяти тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 01:11
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Здоровье

ВОЗ ждет от России результатов испытаний препарата «Авифавир»

Всемирная организация здравоохранения ждет результатов испытаний препарата "Авифавир", который разработан в России для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 вчера в 13:26
1
Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
2,9K
Армия и оружие

Американцы составили список экстремальных подлодок России

Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
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Гаджеты

Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей

Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар.
NewInform 08:10
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Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform вчера в 04:14
18
Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Авто

Volkswagen назвал российские цены на Arteon

Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon.
Вести.Ru 08:28
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Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
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Политика

Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
РБК 10:20
Общество

МЧС проверит систему оповещения по всей стране

МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
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Происшествия

В Норвегии восемь домов унесены в море

Осло, 4 июня 2020, 17:07 — REGNUM Огромный оползень на севере Норвегии унёс в море небольшой прибрежный посёлок из восьми дачных домов, сообщает 4 июня газета Altaposten.
REGNUM 10:07
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в России

Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 01:58
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру вчера в 07:51
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 52 процента

В мае 2020 года в России вновь упали продажи новых автомобилей.
За рулем Кубань 07:37
9
Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru 10:02
87
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
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