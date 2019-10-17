Политика

РИА НовостиРИА НовостиСинод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ

Заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет в Москве 17 октября, сообщает сайт РПЦ. Как ожидается, Синод обсудит ситуацию с Элладской церковью после решения ее Архиерейского собора относительно признания ПЦУ.
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