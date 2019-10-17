Политика
РИА НовостиСинод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
Заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет в Москве 17 октября, сообщает сайт РПЦ. Как ожидается, Синод обсудит ситуацию с Элладской церковью после решения ее Архиерейского собора относительно признания ПЦУ.
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Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
Фигурное катание
Туктамышева прибыла в Лас-Вегас
Российская фигуристика Елизавета Туктамышева прилетела в Лас-Вегас на первый этап серии Гран-при — Skate America.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Авто
«Наэлектризованный» Volvo XC40 Recharge представлен официально
Компания Volvo в рамках продолжающейся электрификации бренда провела презентацию своего первого электромобиля Volvo XC40 Recharge.
Происшествия
Медведь напал на двух человек на Курилах
Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
Космос
Рогозин анонсировал пуски «очень конкурентной» ракеты с Байконура
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Политика
Саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами
Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте «Дорал» в Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Общество
Счётная палата сообщила о сокращении численности личного состава МВД
Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 году не удалось достичь планового значения в 95% показателя уровня укомплектованности личным составом органов внутренних дел.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Космос
SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников
Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Общество