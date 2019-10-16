с чего всё началось

Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.

Армия и оружие Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Армия и оружие Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.

Интернет «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.

Игры Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.

Музыка На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.

Экономика Россия предложила создать «зерновую ОПЕК» Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой создания международной организации для координирования цен на мировом рынке зерна.

Наука Необычного глубоководного осьминога сняли на видео Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Политика Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8 Напомним, в августе 2019 года, господин Трамп заявил, что готов пригласить господина Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах.

Политика Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Культура В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019» Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Политика США готовят новые санкции против России из-за Сирии Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Авто У Porsche Taycan появилась «доступная» версия Изначально компания Porsche представила модель Taycan только в самых мощных и дорогих модификациях: Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.), теперь же увидела свет версия 4S.

Футбол Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Общество Подмосковным чиновникам разрешили работать на дому Накануне спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье пока первый регион в стране, который выступил с инициативой по переводу части госслужащих на удаленную работу.